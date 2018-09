Başkan Karaduman'dan önemli açıklamalar

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Ülkemiz, ekonomik saldırının altından çıkabilecek güçte ve kararlılıkta olduğunu herkese gösteriyor. İnşallah 2019 yılında daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İl Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularda açıklamalarda bulundu. Samsun heyeti olarak geçen hafta Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ve yaptıkları görüşmelerin detaylarını paylaşan Başkan Karaduman, "Ankara'da önemli toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirdik. Şehrimizde çalışmaları olan ve yakinen takip ettiğimiz projelerle ilgili görüşmeler yaptık. Özellikle sanayi alanı üretimi konusunda bakanlarımızla görüştük. Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi son aşamalara kadar gelindi. İnşallah bazı hususları Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkisiyle daha etkin hale getireceğiz. Ayrıca 19 Mayıs'ın 100. yılı münasebetiyle 2019'da Samsun'da özel kutlama planlıyoruz. Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın da önderliğinde bir program gerçekleştirmekle ilgili ön çalışmalara başladık. Bu konuda da Kültür ve Turizm Bakanımızla görüşme yaptık. Samsun Valimizin de konuyla ilgili bir çalışmaları var. Sağlık alanında da görüşmeler gerçekleştirdik. Bazı projelerin hızlıca bitmesi konusunda söz aldık. Samsun heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz Ankara programımızı ilimiz için çok faydalı görüşmelerle tamamladık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında cuma günü il başkanları toplantısına katıldıklarını hatırlatan Başkan Karaduman, "Ülkemizin bağımsızlığına yönelik ekonomik saldırı altında olduğumuz herkesin malumu. Ancak ülkemiz bunun altından çıkabilecek güçte ve kararlıkta olduğunu herkese gösteriyor. Milletimiz ile birlik beraberlik içerisinde bu süreci kolaylıkla atlatabileceğimize inancımız tam. Bizim de inancımız ve kararlılığımız devam ediyor. İnşallah 2019 yılında daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Aday belirleme durumu söz konusu değil"

Yerel seçimlerle ilgili gelişen süreç hakkında düşüncelerini paylaşan Karaduman, basın mensupları tarafından yöneltilen soruları cevapladı. Karaduman, şunları söyledi: "Bizim için sahaya inmek gibi bir tabir söz konusu değil. Biz her zaman sahadayız. Yerel seçimlerle ilgili takvim açıklandıktan sonra adaylık konusunda değerlendirmelerimizi geniş kapsamlı genel merkezimize ileteceğiz. Belediye başkanlarımızın belki tamamı devam edecek, belki bir kısmı değişecek. Bunula ilgili kararları alıp yolumuza hızlı şekilde devam edeceğiz. Şu an için adaylık konusunda verilmiş bir karar söz konusu değil. İstişareler yapılacak. Aday belirleme durumu söz konusu değil. Bunun için sürecin başlaması gerekir. Aday olmak isteyen birçok insan takvim başladıktan sonra ortaya çıkacaktır. Takvimden kastım sürecin resmi olarak başlaması. Şu an aday olamayan veya kendini açıklayamayan belki bürokratlarda olabilir. İstifa etmesi gereken insanlar, teşkilat mensuplarımız olabilir. Belli disiplini ve kurumsal yapısı olan partiyiz. Teşkilat mensubu arkadaşlarımız ortaya çıkıp şimdi ben adayım diyemez. Biz bu süreci çok narin çok düzenli şekilde yürütmemiz gerek.”

“Mevcut belediye başkanlarımızın aday olup olamayacağı ile ilgili henüz karar verilmedi”

“Mevcut belediye başkanlarımızın aday olup olamayacağı ile ilgili henüz karar verilmedi” diyen Karaduman açıklamasını şöyle tamamladı:

“Şu an hepsi devam devam edebilir, bir kısmı devam etmeyebilir, hiç biri devam etmeyebilir. Her türlü sonuca açığız. Bizim için belediye başkanlarımız 31 Mart 2019'a kadar görevlerine devam edecek. Biz onların da hakkını hukukunu koruyacağız. Aday adaylarımızla bu bakış açısıyla hareket edecek. O açıdan bizlere tabii ki soruluyor. Biz de araştırmalarımızı yapıyoruz. Biz daha geniş istişare ederek kendi görüşümüzü ortaya koyacağız. Resmi olarak bir başvuru almadık. Parti disiplini dışına çıkan arkadaşlara gerekli uyarıları yaptık. Teşkilatçılık anlayışımızda teşkilat mensubumuzun adaylığı diye bir şey söz konusu değildir. Hem ben hem yönetim kurulu üyelerim hem ilçe başkanlarım üstlerimizden talimat gelince aday olur. Şu ana kadar bulunduğum hiç bir göreve talip olmadım. Gençlik kolları başkanı olurken de yönetim kuruluna girerken de sadece varlığımı gösterdim, hiç talip olmadım. Dolayısıyla bundan sonrada böyle bir talep ettiğim yön yok. Bu konuda takdir genel merkezimizin. Şu anda il başkanıyım. Görevim yerel seçimlerde isimleri henüz belli olmayan 18 adayla gemimizi 31 Mart 2019 akşamına sağlam bir şekilde tüm belediyeleri kazanmış şekilde çıkartmak. Gemiyi limana en başarılı şekilde çıkartmak için çalışacağız."