Başkan Kılıç: “Ayrım gözetmek bizim hizmet anlayışımızda yer almaz”

Başkan Kılıç, dış mahalle muhtarlarının sorunlarını, beklentilerini eleştiri ve tavsiyelerini dinledi. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve İsmail Kurt, Özel Kalem Müdürü Ali Şimşek ve Birim Müdürleri hazır bulundu.

“Bizlerle ilgili ortaya konan güven gereği 114 dış mahalle,4 belde ve 21 merkez olmak üzere toplam 139 mahalleye hizmet vermek boynumuzun borcu” diyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, dış mahalle muhtarlarına yönelik açıklamalarını şöyle dürdürdü:

“Bafra Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz samimi gayretin gerek merkez ve gerekse dış mahalle muhtarlarımız tarafından görülüyor olması mutluluk verici. Bizim imkânsızlık yâda farklı bahanelere sığınmak gibi lüksümüz olmadığı gibi, hizmet bekleyen hiçbir mahalle arasında ayrım gözetmek, öncelik sağlamak gibi gayretimiz de yok. Her mahallemizle ilgili tek düşüncemiz hizmetlerimizi hızlı ve kalıcı şekilde getirebilmek. Bu kapsamda tüm mahalle muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın bizlere ulaşamamak gibi bir sorunun olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

“Halkımızın hoşgörüsüne minnettarız”

Başkan Kılıç şunları söyledi: “139 mahallenin sorunlarının tamamına vakıfız. Her birinin ayrı beklenti ve sorunlarının olduğunu biliyoruz. Başta Fen İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili tüm amirlerimizle gerçekleştirdiğimiz programlar dâhilinde hareket ediyoruz. İklim ve diğer koşullar ile ilgili ortaya çıkan ve acil çözüm gerektiren durumlarda hayata geçireceğimiz bir B planımız var. Özellikle dış mahallelerimizde Büyükşehir Belediyemiz kapsamında olan çalışmalar da bulunmakta, bizler bu noktada da Büyükşehir Belediyemizle sürekli iletişim halindeyiz. Bütün bunlara rağmen beklentilere cevap verebilmek adına ortaya çıkan gecikmeler karşısında bizlere gösterilen anlayışa minnettarız.”

Ortak Akıl Buluşmaları

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yer alan, farklı kurum, kuruluş ve kişilerle istişarelerine devam ediyor. Ortak Akıl Buluşmaları adı verilen toplantılar Bafra Terziler, Tuhafiyeciler ve Hazır Giyim Esnaf Ve Sanatkârlar Odası yönetimi ve üyeleri ile sürdü. Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerindeki toplantıya Bafra Terziler, Tuhafiyeciler Ve Hazır Giyim Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İlyas Aşçı, yönetimi ve üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Hüseyin Çamaş’ın yanı sıra Bafra Belediyesi Birim Müdürleri katıldı. Toplantıda diğer ortak akıl buluşmalarında olduğu gibi, ilçede yaşamlarını idame ettiren; terziler, tuhafiyeciler ve hazır giyim esnaflarının sorunları ve tavsiyeleri dinlendi. Yüksek derecede katılımın sağlandığı toplantı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Diğer meslek gruplarımızla olduğu gibi, aynı amaç ve kapsamda ilçemizdeki terziler, tuhafiyeciler ve hazır giyim esnaflarımızla bir araya geldik. Görüşlerimizi sunduk, onların düşüncelerini dinledik. Gerçekleştirdiğimiz diğer istişare toplantıları gibi bu toplantımızda oldukça verimli oldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç Ortak Akıl Buluşmaları’na devam edecek.