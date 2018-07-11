Başkan Kılıç, Bafra Huzurevi’nin bahçesine çiçek dikti

Yıl Huzurevi sakinleriyle Huzurevi bahçesinde çiçek ekimi yaptı ve Ali Kale Turistlik Tesisleri yanında bulunan Çamlık Mesire Alanında incelemelerde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra 75. Yıl Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Yapılan ziyarette Başkan Kılıç, Huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet ederek isteklerini dinledi, not aldı. Yaşlılar ile bir süre sohbet eden Başkan Kılıç, daha sonra Huzurevi bahçesinde onlarla birlikte çiçek dikti. Bafra Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kazılan toprak, Başkan Kılıç ve Huzurevi sakinleri tarafından dikilen Top Kadife, Lagunya ve Medine Düğmesi çiçekleriyle süslendi. Yapılan çalışmadan çok memnun olduklarını söyleyen Huzurevi sakinleri, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür etti.

Huzurevi bahçesinde yaşlılar ile birlikte çiçek ekimi yapan Başkan Kılıç, "Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla, 75. Yıl Huzurevi bahçesinde yaşlılarımızla birlikte bahçenin her bir tarafına Top Kadife, Lagunya ve Medine Düğmesi çiçekleri dikerek, yaşlılarımıza huzurlu ve keyifli günler geçirmeleri için bir ortam çıkardık. Yaşlılarımız bu hizmetten oldukça memnun kaldı. Yine bu çalışmalarımıza destek veren Huzurevi müdürlüğümüze, yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Başkan Kılıç’tan turistik tesiste inceleme

Başkan Kılıç, Ali Kale Turistlik Tesisleri yanında bulunan Çamlık Mesire Alanında incelemelerde bulundu. Mesire alanında piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Başkan Kılıç, vatandaşlardan çamlık mesire alanı ile ilgili istek ve dileklerini dinledi. Vatandaş tarafından piknik alanı olarak kullanılan mesire alanında inceleme yapan Başkan Kılıç, bazı eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Ali Kale Turistlik Tesisleri Çamlık Mesire Alanının temizliği konusunda ehemmiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Hamit Kılıç, “İlçemizde her gün vatandaşlarımızın uğrak yeri olan ve yine festival ve şenliklerde kullandığımız Çamlık Mesire Alanımızda vatandaşlarımızı ziyaret ederek, burası ile ilgili dilek ve istekleri dinledik. Ben de bazı eksiklikleri gördüm ve bu eksiklerin giderilmesi için birim müdürlüklerimize talimat verdim. Vatandaşlarımız buraya gelerek şehrin gürültüsünden uzak kalıyor, sohbet ediyor ve piknik yapıyor. Belediyemizce halkımızı huzurlu bir alan için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Vatandaşlar ise Başkan Hamit Kılıç’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.