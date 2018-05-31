Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 11:17

Başkan Kılıç, belediye birimlerinde incelemelerde bulundu

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yoğun bir şekilde devam eden kutlama ziyaretleri sonrası belediyeye bağlı birimleri ziyaret ediyor.

Başkan Kılıç, belediye birimlerinde incelemelerde bulundu

31 Mayıs 2018 11:17


Belediye Başkanlığına seçildiği günden beri kutlamaların devam ettiğini ve Bafra halkının gösterdiği teveccühten son derece memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak için belediyeye bağlı birimleri gezerek bilgi alıyor. Başkan Kılıç, Başkan Yardımcısı İsmail Kurt ile birlikte yaptığı incelemeleri esnasında, hizmetlerin aksamadan devam etmesi için talimat verdi. İlçeye en iyi hizmeti sağlamak için belediyeye bağlı iş yerlerindeki eksiklerin giderilmesini isteyen Başkan Kılıç, belediye personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Başkan Kılıç, Ramazan ayı olması nedeni ile Fen İşleri, Temizlik İşleri ve diğer müdürlüklere ait birimleri gezerek çalışanlarına hayırlı ramazanlar dileklerini de iletti. Asfalt mevsimi olması nedeni ile Asfalt Şantiyesinde de incelemelerde bulunan Başkan Kılıç, bu yıl da asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceklerini belirterek ilçede ki asfalt sorununu tamamen çözeceklerini ifade etti.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçeye hizmetin en iyisini sağlamak için belediye personelinin özverili çalıştığını ifade ederek kendilerine teşekkür etti. Başkan Kılıç, belediye birimlerine ziyaret ve incelemelerin süreceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç