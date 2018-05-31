Başkan Kılıç, belediye birimlerinde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanlığına seçildiği günden beri kutlamaların devam ettiğini ve Bafra halkının gösterdiği teveccühten son derece memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak için belediyeye bağlı birimleri gezerek bilgi alıyor. Başkan Kılıç, Başkan Yardımcısı İsmail Kurt ile birlikte yaptığı incelemeleri esnasında, hizmetlerin aksamadan devam etmesi için talimat verdi. İlçeye en iyi hizmeti sağlamak için belediyeye bağlı iş yerlerindeki eksiklerin giderilmesini isteyen Başkan Kılıç, belediye personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Kılıç, Ramazan ayı olması nedeni ile Fen İşleri, Temizlik İşleri ve diğer müdürlüklere ait birimleri gezerek çalışanlarına hayırlı ramazanlar dileklerini de iletti. Asfalt mevsimi olması nedeni ile Asfalt Şantiyesinde de incelemelerde bulunan Başkan Kılıç, bu yıl da asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceklerini belirterek ilçede ki asfalt sorununu tamamen çözeceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçeye hizmetin en iyisini sağlamak için belediye personelinin özverili çalıştığını ifade ederek kendilerine teşekkür etti. Başkan Kılıç, belediye birimlerine ziyaret ve incelemelerin süreceğini söyledi.