Başkan Kılıç: “Her hizmet çözüm odaklı”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında Bafra'da çalışan dolmuş hat şoförleri ile bir araya geldi.

Başkan Kılıç, toplantıda Bafra'ya yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen uygulamalar hakkında dolmuş şoförlerine bilgi verdi. Bafra dolmuş durağı başkanları, Bafra Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen ücretsiz otopark hizmetinin yerinde bir uygulama olduğunu ifade ederek, “Bafra'da güzel şeyler oluyor. Başkanımızın bu yöndeki gayretlerini desteklemek bizlerin de görevi. Baframızın trafik alanında yaşadığı sıkışıklığı gidermek noktasında belediyemizce hizmete sunulan otopark hizmetleri tüm kesimlerde olduğu gibi bizleri de mutlu etti. Bu yönde bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştular.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise şunları söyledi: “Ortak Akıl Buluşmalarımızda bugün de dolmuş durak başkanları ve şoförlerimiz ile bir araya geldik. Bizler tarafından hizmete sunulan her hizmetin farkındalığının çözüm odaklı olması geleceğe yönelik daha fazla hizmet üretmek adına bizlere yol gösteriyor. Sorunları dinledik ve notlarımızı aldık, en kısa zamanda bu sorunların üstesinden gelip sıkıntıları gidereceğiz. Davetimize icabet eden ve fikirlerini, önerilerini bizlerle paylaşan dolmuş durak başkanları ve şoförlerimize teşekkür ediyorum.”

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Bafra 1. Hat Durağı Başkanı Sedat Peker, 2. Hat Durağı Başkanı Tevfik Tuncay, 3. Hat Durağı Başkanı Yalçın Kurtça, 4. Hat Durağı Başkanı Servet Öztürk, 5. Hat Durağı Başkanı Celal Sürmeli, Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, birim müdürleri ve dolmuş şoförleri katıldı.