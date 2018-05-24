Başkan Kılıç, ilk vekaletini kadın üyeye bıraktı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ASİYAD iftarı, AK Parti Milletvekili adayları tanıtım programına katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Kılıç başkanlık makamına vekalet etmek üzere ise Belediye Meclis Üyesi Sebahat Kurt’u bıraktı. Başkan Kılıç böylelikle ilk vekaletini bayan bir meclis üyesine bıraktı. Başkan Kılıç bu davranışıyla kadınlara ne kadar önem vermiş olduğunu gösterdi.

Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, “Başkentimizde yapacağım bir dizi görüşmeler nedeni ile ilk vekaletimi bayan meclis üyesi arkadaşlarımızdan Sebahat Kurt hanıma verdim. Kendisine başarılar diliyorum. AK Parti iktidarı döneminde, kadının sosyal statüsünü yükseltecek ciddi adımlar atılarak, kadın-erkek eşitliğini sağlayacak önemli düzenlemeler yapıldı. İktidarımız döneminde çocuklar, anne hanelerinde anne soyadları ile tescil edilmeye başlandı. Kadına pozitif ayrımcılık ilkesi, özellikle iş hayatında önem kazandı. Kadınlarımız siyasette temsil konusunda da çok önemli seviyelere ulaştı. Biz de buradan yola çıkarak ilk vekâletimizi bayan meclis üyemiz Sebahat hanıma bıraktık. En iyi şekilde temsil vazifesini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur. Tekrar kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkan Vekili Sebahat Kurt ise, "Bayan bir meclis üyesi olarak Sayın Başkanım Hamit Kılıç’a bu güzel davranışları nedeni ile teşekkür ediyorum. İlk vekâletini bize layık gördü. Bu da başkanımızın kadınlara ve kadın haklarına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Vekalette bulunduğum ilk günde Kadın Emek Pazarını ziyaret ettik. Hanım kardeşlerimizle sohbet ettik. İsteklerini dinledik. Belediye Başkanımız Hamit Kılıç’ın bizi layık gördüğü bu görevi en iyi şekilde yapmaya azami çaba göstereceğim. Bu vesile ile kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.