Başkan Kılıç: “Kaldırım ve asfaltta sorunları en aza indireceğiz”

Bafra Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Alt yapısı ve doğalgaz çalışmaları tamamlanan Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokakta söküm yapılarak kaldırım çalışması için hazırlıklar devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından diğer taraftan da Mevlana Mahallesi İrşadiye Caddesi’nde kaldırım ve bordür çalışmaları sürdürülüyor.

Daha önce Kızılırmak Mahallesi’nde bir kısım cadde ve sokakların eskimiş asfaltları kazınarak tesviye çalışması sonrası asfalt yapılmıştı. Asfalt serimi sonrası kaldırım çalışmaları da tamamlanan sokakların ardından Kızılırmak Mahallesi’nde kalan sokaklarda kaldırım sökümüne başlandı. Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahmet Çavuş Sokak’ta yürütülen kaldırım sökümü çalışması hızla devam ediyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, “Şehir merkezimizde alt yapı ve doğalgaz çalışmaları bitmesiyle belediyemiz hummalı bir çalışma yürüterek hem asfalt hem de kaldırım yapımını hız kesmeden sürdürdü. Daha önce Kızılırmak Mahallemizde kaldırım ve asfalt çalışmalarımız olmuştu. Baframızın sorunlarını biliyoruz ve bu konuda daha önceden de yürütülen çalışmaları sürdürüyor, göreve geldiğimiz günden itibaren bu sorunların hallolması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak’ta kaldırım çalışması için yoğun bir mesai yapıyor. İnşallah söküm bittikten sonra hızla kaldırım yapımını tamamlayıp sonrasında asfalt yaparak mahallemizin en önemli sokaklarından olan Ahmet Çavuş Sokağı güzel bir görünüme kavuşturacağız. Daha sonra da bir program dâhilinde çalışmaları hızla sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Hamit Kılıç açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Belediyemiz ilçemize hizmet için yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kızılırmak Mahallemizin yanı sıra bir yandan Mevlana Mahallemizde kaldırım-bordür çalışması, şehir içinde asfalt yama çalışması, Asar Mahallemizde Kapıkayafest için hazırlık çalışmalarını süratli bir şekilde devam ettiriyoruz. Bafra için ekiplerimiz işlerine adeta dört elle sarılarak çalışıyor. İnşallah mahallelerimizde asfalt ve kaldırım sorunu kalmayana dek gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bunların yanı sıra ilçemize bağışçı Arslan ailesi tarafından kazandırılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hacı Fevziye Arslan İşletme Fakültesinde beton çalışması için tesviye yaptık. İşletme Fakültemizin de çevre düzenlemesini bitirerek eğitim ve öğretime en kısa zamanda hazır hale getirmek için çalışmaları beraberce yürütüyoruz.”