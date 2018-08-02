Başkan Kılıç: "Mezarlık işlemleri ücretsiz olacak"

Sonuçta bu ücreti veren oluyor, veremeyen oluyor. Birinden alıp, birinden almamak olmaz. Biz alacağımız meclis kararımız ile bu işlemleri ücretsiz olarak yerine getireceğiz” dedi.

Başkan Hamit Kılıç, mahalle muhtarıyla düzenlediği istişare toplantılarına devam etti. Toplantıya katılan muhtarlar mahallelerinin sorunlarını Başkan Hamit Kılıç’a anlattı. Muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Kılıç, “İlçemize bağlı mahalle muhtarlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımızı gruplar halinde davet ederek istişarelerimizi sürdürüyoruz. Genel sorunlarımız belli, ancak ortak akılla hizmetlerimizin daha iyi sonuçlar vermesi için mahalle muhtarlarımız ile her zaman fikir alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz. Mahalle Muhtarlarımızı yakından dinlemek istiyoruz. Biz muhtarlarımızın sorunlarını tek tek detaylı bir şekilde dinleyerek, çözüm yollarını yine birlikte bulacağız” açıklamasında bulundu.

Muhtarlara yaptığı konuşmasında, cenaze definleri ile ilgili bazı sıkıntıların var olduğunu dile getiren Başkan Hamit Kılıç, “Siz değerli muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan cenaze işlemleri ile ilgili bir takım şikâyetler geldi. Bilindiği üzere Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğümüze bir ücret ödenmekte ve biz o ücreti kaldıracağız. Sonuçta bu ücreti veren oluyor, veremeyen oluyor. Birinden alıp, birinden almamak olmaz. Biz alacağımız meclis kararımız ile bu işlemleri ücretsiz olarak yerine getireceğiz” diye konuştu.

Muhtarlarla istişare toplantılarını düzenleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılaç’a teşekkür eden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Muhtarlarımız bizleri temsil eden yetkililerdir. Muhtarlarımızın sorunlarını dinlemek ve böylesi istişare toplantılarında sorunların ele alınıp çözüme kavuşturulması herkes için güzel bir durumdur. Anlaşılan o ki, başlıca sorunlar yol ve su sorunudur. Bu sorunları hep birlikte el birliği ile üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a düzenlenen istişare toplantısı nedeniyle teşekkür ettiler.

Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına ayrıca; AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar, İsmail Kurt, Hüseyin Çamaş ve mahalle muhtarları katıldı.