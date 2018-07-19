Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 13:18

Başkan Kılıç, mühendislerle bir araya geldi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şehrin bu günü ve geleceği adına farklı kurum ve isimlerle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunuyor.

Başkan Kılıç, mühendislerle bir araya geldi

19 Temmuz 2018 13:18


Bafra Öğretmenevi’nde mühendislerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kılıç, yaptığı konşmada “Buradaki amacımız, şehrimiz ile ilgili, Bafra’mız ile ilgili neler yapabiliriz, ne tür düşünceler olabilir ? sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Amacımız faydalı olan fikirleri ortaya çıkartmak. Biz, AR-GE bölümümüzde çalışan arkadaşımızla bir çalışma başlattık. İnşallah ileride sivil toplum kuruluşlarımızı da işin içerisine katarak ilçemiz için önemli projeler geliştireceğiz. Özellikle Bafra’da harita mühendisi, şehir planlamacısı, jeoloji mühendisi, makine mühendisi, mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, yani kısaca mühendis gruplarımızla bir araya gelmek istedik. Buradaki amacımız, ilçemiz ile alakalı önerilerinizi ve fikirlerinizi dinlemek, sizlerin bakış açısıyla değerlendirmede bulunmak istedik. Bu toplantıdan çok faydalı fikirler ve düşünceler çıkacağına inanıyorum. Bafra’mız için en acil ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapmalıyız. Kısaca. ortak aklı ortaya çıkararak inşallah Bafra için doğru olanı yapmaya çalışırız” şeklinde konuştu.


Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından toplantıda Bafra’nın geleceği ile ilgili konular görüşüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç