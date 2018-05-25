Başkan Kılıç öğrencilere sele sepet top kandil dağıttı

Başkan Kılıç, öğrencilere geçmişteki ‘Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri’ni anlattı. Daha sonra ise bütün öğrencilere bu geleneği yaşatma çağrısında bulunarak şenlik için sele sepet top kandili dağıttı.

Son birkaç yıldır Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çok eski bir geçmişi olan Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri’nin aslına uygun olarak yapılması için çalışmalar bu yıl da sürdürüldü.

Başkan Kılıç, bu nedenle çocukların etkinliğin içerisinde daha aktif yer almalarını sağlamaya yönelik olarak onlara sele sepet top kandili dağıttı.

Bu kültürü yaşatmak için en önemli görevin öğretmenlere ve ailelere de düştüğünü belirten Başkan Kılıç, “Her yıl Ramazan ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece yüzyıllardır ilçemizde Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri yapılmaktadır. Maalesef bu kutlamalar son dönemlerde amacının dışına çıkmıştı. Son birkaç yıldır ise aslına uygun bir şekilde kutlanır oldu. Belediyemiz bu konuda çok güzel bir öncülük yaparak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla şenliği aslına uygun hale getirerek herkesin huzurla ve zevkle katılacağı bir hale getirdi. Bu konuda ailelerimize ve öğretmenlerimize de çok önemli görev düşüyor. İftar sonrası çocuklarımızın söyleyecekleri maniler eşliğinde ellerinde fenerlerle evleri ziyaret ederek Ramazan ayı için ve ziyaret ettikleri evlere güzel dileklerde bulunacaklar. Tabii bu konuda halkımız da hazırlığını yapmış ve çocuklarımızı bekliyor olacaklar. Onlara hazırladıkları hediyeleri verip, şekerleri ikram edecekler. Kimileri ise para vererek çocuklarımızı sevindirecekler. İlçemize has bu geleneği en iyi şekilde gelecek nesillerimize de aktarmak için her Bafralıya görev düşüyor” dedi.

Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri bu yıl 29 Mayıs 2018 Salı günü Bafra Gençlik Merkezi önünde toplanılıp başlayacak. 20.45’ten itibaren fener alayı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüyüş yapılacak. 21.30’dan itibaren ise meydan alanında çocuklara yönelik etkinlikler başlayacak.