Başkan Kılıç, sanayi esnafının problemlerini dinledi

İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Dursun Kemaloğlu tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan Başkan Kılıç’a, Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Mustafa Bektaş, Belediye Meclis Üyesi Eyüp Sabri Şahin, Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve İsmail Kurt eşlik etti.

Başkan Kılıç’a davetlerine icabetinden dolayı teşekkür eden Küçük Sanayi esnafları sorunlarını ve beklentilerini rahatlıkla dile getirebildiklerini ifade ettiler.

Küçük sanayi Sitesi esnaflar ve çalışanları ile bir araya geldikleri için mutlu olduğunu belirten Başkan Kılıç, “Sanayi Sitesi esnaflarımızın düşüncelerini, eleştiri ve tavsiyelerini önemsiyoruz. Yararlı bir sohbet olduğu kanaatindeyim. Ev sahipliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.