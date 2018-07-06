Başkan Kılıç, Yün Pazarı esnafının sorunlarını dinledi

Kahvaltı programına katılan Başkan Hamit Kılıç, esnafın sorunlarını dinledi ve tüm sorunları tek tek not aldırdı. Yün Pazarı esnafı, sorunlarını dile getirerek Belediye Başkanı Hamit Kılıç’tan çözüm talep ettiler.

Bafra’daki tüm sorunları vatandaş ve esnaflar ile birlikte hareket ederek çözeceklerini söyleyen Başkan Kılıç, “Bafra ilçemizdeki bütün sorunları en az seviyeye düşürmek için ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, ilçemiz ile ilgili bütün sorunlarımızı ele aldık ve çalışmalarımıza başladık. Allah’ın izni ile ilçemiz ile ilgili hiçbir sorun kalmayacak. Siz değerli esnaflarımız ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunarak, Bafra’nın sorunlarını hep birlikte konuşarak çözeceğiz” dedi.

Hacınabi Mahallesi Yün Pazarı esnafı, düzenledikleri kahvaltı programına katılan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür etti. Kahvaltı programına Bafra Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar, Hüseyin Çamaş, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, meclis üyeleri ve pazar esnafı katıldı.

Başkan Kılıç, eski başkanları ağırladı

Öte yandan, Başkan Hamit Kılıç, Bafra’da geçmiş dönemlerde belediye başkanı olarak görev yapan isimleri Bafra Öğretmenevinde ağırladı. Yemeğe, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel’in yanı sıra, 1980 yılında başkanlık yapan Durmuş Çakır, 1977-1980, 1989-1994 yılları dönemi başkanı Sefer Peker, 1984-1989 dönemi başkanı Yaşar Buharalıoğlu ve 2004-2009 dönemi başkanlık yapan Şükrü Neiş katıldı.