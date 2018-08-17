Başkan Kılıç’ın Ankara temasları

Daha önce AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Dr. Nazım Maviş ve İlBank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı Mehmet Yerebakan ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alış bulunan Başkan Kılıç, sonrasında Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş’i makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Başkan Kılıç sonrasında sırasıyla İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, geçmiş yıllarda Bafra’da da görev yapan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kerim Taşkıran ile bir araya geldi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve beraberindekiler Samsun ve hemşehrileri için başkentte önemli çalışmalar yürüten Ankara Samsunlu Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği (ASİYAD) Başkanı Osman Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin misafiri oldu.

Başkan Kılıç’a Ankara ziyaretinde AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar ve Özel Kalem Müdürü Ali Şimşek eşlik ediyor.