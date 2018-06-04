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04 Haziran 2018 11:39

Başkan Kılıç’tan personeline iftar

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye personeli ile iftarda bir araya geldi.

Başkan Kılıç’tan personeline iftar

04 Haziran 2018 11:39


Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın ev sahipliğinde, Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine Başkan Yardımcıları İsmail Kurt, Hüseyin Çamaş, Şaban Hüryaşar, birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı. Yemek duasından sonra bir konuşma yapan Başkan Kılıç, personeli ile aynı sofrayı paylaşmanın memnuniyetini dile getirerek, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı şerifte böyle güzel sofrada bir araya gelmek ve kaynaşmak bizleri azami mutlu ediyor. Ramazan ayının rahmetini personelimizle bir araya gelerek paylaşalım istedik. Aslında belediye başkanı olarak göreve başlamamın hemen ardından tüm çalışanlarımızla bir araya gelmek isterdim ancak siyasetin ve Ramazan ayının yoğun geçmesi nedeni ile buna pek fazla fırsatımız olmadı. İnşallah bundan sonra sizlerle sık sık bir araya gelmeye çalışacağız. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi esnasında sizler insanlarla iç içe olmanız nedeni ile benim sizlerden ricam vatandaşlarımızla empatide bulunmanız. Benim çalışmalarınız ve hizmetlerinizi hakkıyla yaptığınızdan hiç şüphem yok. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi şimdi de Baframıza beraberce hizmet edeceğiz. Baframız güzel hizmetler gördü ve bu hizmetlerde sizlerin büyük emeği var. Bu akşam güzel bir katılım sağladınız, hepinize teşekkür ediyorum. Daha nice ramazanları hep beraber geçirmemizi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.


İftar yemeği çay sohbeti ile devam etti.




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