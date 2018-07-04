Başkan Kılıç’tan vatandaşa çağrı

Balkonlardan ve camlardan da çöp sarkıtmasınlar” dedi.

Bafra Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırım kenarlarında ve ağaç diplerinde uzayan yabani otların oluşturduğu görüntü kirliliğini önlemek için öncelikli olarak şehir giriş-çıkışı ve ana caddelerde temizlik çalışması başlattı.

Bafra girişi kavşaklar ve refüjlerde başlayan yabani ot temizliği, çim biçme çalışmaları mezarlık önünden itibaren Musa Cevher Dudayev Bulvarı, Gençlik Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar, Duha Sertkaya Bulvarı’ndan itibaren ise Alparslan Türkeş Parkı’na kadar sürdürülecek. Bu çalışmaların ardından cadde ve sokaklarda ağaç dibi, kaldırım ve orta refüj temizliğine yoğun bir şekilde program dahilinde diğer caddelerde devam edilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçemizin temizliğine ve bakımına azami derecede özen göstermeye çalışıyoruz. Belediye olarak kaldırımlarda, refüjlerde, yol kenarlarında ve kavşaklarda görüntü kirliliğine sebebiyet veren yabani otların temizliğine başladık. Personelimiz hızlı bir çalışma yürüterek ilçemizde görüntü kirliliğine sebep olan bu otların temizliyor. Bu çalışmalar rutin bir şekilde ilçemizin her noktasında devam edecek. Temiz bir Bafra için gayretimizi en üst seviyeye çıkaracağız” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de ilçede yürütülen temizlik çalışmalarına katkı sağladığını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşlardan da şöyle bir ricada bulundu:

“Halkımızdan da bu çalışmalara destek bekliyoruz. Lütfen özel mülklerinin, boş arsalarının, bahçelerinin uzayan otlarını biçtirsinler, bakımlarını yaptırsınlar. Bir başka konu da hakkında da vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bizlere gelen şikâyetleri değerlendirerek ifade etmek isterim ki balkonlardan, camlardan çöp sarkıtmayalım. İlçemizin güzel görünmesine zarar verecek şeylerin karşısında hep birlikte duralım.”