Başkan Murzioğlu, TOBB Başkan Yardımcısı oldu

Olağan Genel Kurulu’nda ikinci kez yönetim kurulu üyeliğine seçilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yapılan görev dağılımında başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Türk özel sektörünün çatı örgütü ve yaklaşık 1,5 milyon üyesi ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 74. Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tek aday olarak girdiği seçimlerde 14 kişiden oluşan yönetim kuruluna Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ikinci kez yeniden seçildi. Yeni oluşan TOBB Yönetiminin kendi aralarında yaptığı ilk toplantıda ise Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, başkan yardımcılığına seçilerek, önemli bir görev üstlendi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak dört yıl boyunca görev yapacak olan Salih Zeki Murzioğlu, “Öncelikle şahsıma destekleri ve güvenlerinden dolayı başta TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere, bölge oda ve borsa delegeleri ile tüm TOBB delegelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı

TOBB seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Murzioğlu, "Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren gerek Samsun gerekse bölgemizde tüm kurum kuruluş, bürokratlarımız ve siyasilerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışarak hizmet üretme gayreti içinde olduk. Bu birlikteliğin sonuçlarını Samsun’da şehrimize kazandırdığımız projelerle alıyoruz. Şimdi de yine gerek ilimiz ve ilçelerimizdeki gerekse bölgemizdeki odalar ve borsalarımızın yine birlikte, uyum içinde olduğumuzun bir göstergesi olarak ikinci kez yönetimine seçildiğim Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Başkan Yardımcısı olarak görev almaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bundan sonra da birliğimizin desteğini daha güçlü bir şekilde arkamıza alarak ilimiz ve bölgemiz için çok önemli hizmetleri gerçekleştireceğimize olan inancım tamdır. Camiamıza yakışır bir şekilde gerçekleşen seçimlerimizin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, şahsımla birlikte yönetim kuruluna seçilen tüm başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.