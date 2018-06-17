Başkan Şahin: “24 Haziran’da ikinci bayramı yaşayacağız”

24 Haziran genel seçimleri için partisine destek istemeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Yakakent Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililer ile bayramlaştıktan sonra sahil boyunca esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Seçimlerin Türkiye Başkan Şahin, “Bayramlar birlik ve beraberliğin en güzel sembolüdür. Hepimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Biz Türkiye olarak güçlü bir devlet olma yolunda ilerleyen, geleceğe sağlam adımlarla basan bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızda bu adımların öncüsüdür. Bizlerde onun arkasında, tıpkı onun gibi dik durarak ülkemizin geleceği konusundaki endişelerimizi ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz. AK Parti kardeşliğin, samimiyetin, güzelliğin, hizmetin partisidir. Yıllardır yapılan çalışmalar zaten bunu kanıtlıyor. Daha fazlasına ulaşmak için yine bir seçimde partimiz için siz değerli vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. İnşallah sizin desteklerinizle 24 Haziran’da ikinci bir bayramı yaşayacağız” dedi.

Başkan Şahin’e Yakakent ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Kırımlı Çeliksoy, AK Parti Yakakent İlçe Başkanı Ahmet Günel eşlik etti.