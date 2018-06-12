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12 Haziran 2018 15:35

Başkan Şahin: “25 Haziran’da daha güçlü bir Türkiye’ye uyanalım”

İlkadım ilçesinde esnafları ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “25 Haziran sabahı daha güçlü, yarınlara daha umutlu bakan bir Türkiye’ye uyanalım” dedi.

Başkan Şahin: “25 Haziran’da daha güçlü bir Türkiye’ye uyanalım”

12 Haziran 2018 15:35


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım ilçesinde esnafları ziyaret etti, hemşerileri ile kucaklaştı. İş yerlerini tek tek gezen, sokaklarda vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Şahin, “Ramazan’ın bereketi işlerinize de yansır inşallah. Yaklaşan bayramın bereketi çarşıya, pazara, tüm hemşerilerime hayırlı olur inşallah. Biliyorsunuz bayramdan sonra da ülkemizin geleceğini çok yakından ilgilendiren seçimlerimiz yapılacak. Türkiye’nin ilk başkanını ve meclisimizin değerli üyelerini belirleyeceğiz. Her yönden büyük bir saldırı ve çeşitli ayak oyunlarıyla karşı karşıya olan ülkemizin her zamankinden daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu oyunları bozmak adına 25 Haziran sabahı daha güçlü, daha iddialı, yarınlara korkmadan ve umutla bakan bir Türkiye’ye uyanalım” dedi.




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