Başkan Şahin 3 projeyi yerinde inceledi

İncelemeye Bafra Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Vatansever, Hüseyin Çamaş, Meclis Üyesi Kemal Şenocak ve daire müdürleri katıldı. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin incelemeleri esnasında yaptığı açıklamada, “10 yeni proje başlattık. Bir kısmı hizmete girdi. Bir kısmının inşaat ve donanım çalışmaları devam ediyor. Bu projelerimiz 2017 yılı içinde programa alındı ve başlandı. İnşallah tamamı kısa bir süre sonra bitecektir. Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarımız bitti. Baskı beton yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Engelli Koordinasyon Merkezimiz açılışa hazır hale getirildi. Engelli ulaşım aracını aldık. Kırsal Kalkınma Merkezimiz tamamlanıyor. Kısa adı BAMEK olan Bafra Belediyesi Meslek Edindirme Kursumuzun binası hazırlandı ve ilk kurs kayıtlarımız tamamlandı. Sanat kurslarımız ile bayanlar sağlıklı yaşam etkinliklerimiz ise 542 hemşehrimizin kurs görmesiyle devam ediyor. Bir yandan Kent Ormanı projemiz de devam ediyor” dedi.

Turizm Enformasyon Ofisi, yaşlılar için hazırladıkları İkinci Bahar Yaşlılar Lokali ile Bilgi ve Teknoloji Evinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şahin, “İnşallah kısa bir süre sonra bu 3 projemiz de insanlarımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca bu süreçte 2 yeni temizlik aracını ilçemize kazandırdık. Kızılay Cengiz Baygül Kan Alma Merkezimize yer tahsis ettik. Hayırseverimiz Sayın Cengiz Baygül büyüğümüz ise donanımını sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetimiz de çok önemlidir. Kan hayat demektir. Kan can demektir. Girişimleri için Kızılay Bafra Şube Başkanımız Sayın Osman Genç’e teşekkür ederim. Biz Bafra olarak büyük bir aileyiz anlayışı ile çok güzel hizmetler gerçekleşiyor. Gerçekleşmeye de devam edecektir” diye konuştu.