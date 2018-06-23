Başkan Şahin: “ABD’nin de Batı’nın da oyunları bitmez”

Bunların insanlık için yaptığı hiçbir şey yok” dedi.

Başkan Şahin seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs ilçesindeki mitingde vatandaşlara seslendi. Başkan Şahin yaptığı konuşmada 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı referandumu ile Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeye karar verdiklerini hatırlatarak, “Bu seferde o sisteme göre Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, Meclisimizi belirleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Bakınız bir eski Türkiye var, bir de yeni Türkiye var. Eski günleri bir hatırlasak. O günlerde güçsüz hükümetler olduğu için hizmette üretilemiyordu. Türkiye’de ne zaman güçlü hükümetler kurulduysa ülkeye birçok hizmetler yapılmış. Ama ne zaman bir güçlü hükümet kurulmuşsa 10 yılda bir yapılan darbelerle yerle bir edilmiş, indirilmiş, engellenmiş. Bunların hepsinin sebebi Türkiye’nin gelişmesini ve kalkınmasını engellemek. Son yıllarda emperyalist ve güçlü devletlerin sömürüleri ve işgalleri artık askerle olmuyor. Senin içinden birisini bularak ve seni meşgul ederek, seni onlarla vurarak işgal etmiş oluyorlar” diye konuştu.

“15 Temmuz olayları sonuç alsaydı biz bugün bu toplantıları yapmayı aklımızdan bile geçiremezdik” diye konuşan Başkan Şahin şunları söyledi:

“Ya Suriye gibi olup birbirimizi yerdik ya da Arabistan’daki gibi başımızda ABD’nin kontrolünde, emir eri olan bir başbakan, bir cumhurbaşkanı koyarlardı. Onlar da ABD ne derse onu yapmak zorunda kalırdı. Yani kısacası farklı bir manda sistemi buraya yerleşmiş olurdu. Eğer güçsüz bir hükümet döneminde bu darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı kesinlikle başarılı olabilirdi. Bizim Türk milleti eğer liderine inanırsa yolunda ölmeyi de bilir. Bu kolay bir şey değil. Can bu. Tankların önüne çıkıyorsun, silahların üzerine gidiyorsun. Bu ülkede ABD’nin ve Batı’nın oynadığı oyunlar bitmez. Bunların insanlık için yaptığı hiçbir şey yok. Silah, kan, gözyaşı. Bunları insanlıktan nasibini almamış, sözde medeni geçinen aşağılık mahlûklar olarak görüyorum. Tüm bu oyunların önüne geçmek adına 24 Haziran akşamı hepinizin desteği ile yeni bir bayram daha yaşarız inşallah. Güçlü iktidar ve güçlü bir Meclis için üzerimize düşeni yapmalıyız.”

Mitinge Başkan Şahin’in yanı sıra 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Şahin miting sonrasında Yükseliş Mahallesi Köy Konağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Şahin burada vatandaşlara imar affı ile ilgili bilgi verdi ve düşüncelerini aktardı.