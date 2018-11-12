Başkan Şahin: “Amacımız daha fazla hizmet etmek”

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçedeki yoğun çalışmaları devam ediyor. Her ilçede alt yapı, ulaşım ve sosyal donatılara yönelik kapsamlı çalışmalar sürüyor. 17 ilçede toplam tutarı 950 milyon lirayı aşan 180 projenin yanında alt yapıya yönelik 4 ilçede ise 152 milyon lira tutarında ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisi için de kaynaklar oluşturuldu. Vezirköprü ilçesi içme suyu problemine kalıcı çözüm bulmak için içme suyu arıtma tesisi programa alındı.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Göreve geldiğimiz 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren çok yoğun bir çalışma programı düzenledik. Bu programı ilçelerimizde uygulamaya koyduk. Bu yoğun çalışmalar sonucunda 5 ay gibi kısa bir sürede150 kilometre beton yol, 40 kilometre BSK yol ve 285 kilometre satıh kaplama yol olmak üzere toplam 475 kilometre yol yaptık. Amacımız daha fazla hizmet etmek, insan hayatına ve konforuna katkı vermek olduğundan 2019 yılı sonu itibari ile hizmet ağımıza katılan tüm grup yollarımızı tamamlayarak mahallelerimizde ulaşım problemini ortadan kaldırmaktır. Bu hedefimize Allah'ın izniyle ulaşacağız” dedi.

“Bafra'da projeler hızla devam ediyor”

Bafra ilçesinde ise Kızılırmak Sedde Projesi, Bafra Şehirlerarası Terminali, atık su arıtma tesisi revizesi projelerinin bütün hızıyla sürdüğü bilgisini veren Başkan Şahin, “Hasan Aslan Bulvarı'nda baskı beton kaldırım çalışmaları tamamlandı. Süleyman Türk Caddesi'nde ise sona geldi. Hasan Çakın Caddesi'nde baskı beton kaldırım çalışmalarına başlandı. Fevzi Çakmak mahallesinde Dededağ Fen Lisesi bağlantı yolunda ise sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. Yeni mahalle olan köylerde ise grup yolları ve mahalle içi yollarında sıcak asfalt, beton yol ve satıh kaplama asfalt çalışmaları yapıldı. Kızılırmak sedde projemizin ilk iki etabında sona geldik. Kısa süre içerisinde tamamlanacak. Şehirlerarası otogar alanında ise eski binaların yıkım çalışmalar başladı. Yol, kaldırım ve atıksu arıtma tesisi revize çalışması sürüyor” diye konuştu.

“Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti projesi”

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti projesi kapsamında toplam 2 bin 271 metrekare inşaat alanına sahip tesisler, butik otel, 306 metrekare ahşap iskeleler, 3 bin 256 metrekare otoparklar, 602 metrekare ahşap yürüyüş yolları ve 54 metrekare asma köprü yapılması ihalesinin edildiğini ifade eden Başkan Şahin, “Burada kır lokantası, ziyaretçi tanıtım ünitesi, yönetim merkezi ünitesi, giriş kontrol ünitesi, doğa eğitim merkezi ve konaklama merkezi, cernek seyir bölümü, ahşap yürüyüş yolları, doğanca ziyaretçi tanıtım merkezi yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca proje kapsamında özellikle kuş gözlemi yapan ulusal ve uluslararası turistlerin deltada konaklamaları, bölgede daha fazla vakit geçirebilmeleri ve özellikle yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları açısından bölgede yaşanan konaklama sorununu gidermek için Doğanca mahallesinde bulunan eski belediye binasının 14 odalı butik otel olarak düzenleme çalışmaları da devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“Alt yapıda, içme suyunda ve arıtma tesislerinde dev yatırımlar”

Kavak ilçesinde 11 milyon 600 bin TL tutarında, Ladik ilçesinde 10 milyon 870 bin TL, Salıpazarı ilçesinde 11 milyon 380 bin TL, Çarşamba ilçesinde 11 milyon 357 bin TL olmak üzere kredileri tahsis edilmiş ileri teknoloji atıksu arıtma tesisleri kuracaklarını kaydeden Başkan Şahin, “Bafra ilçemizde 7 milyon 245 bin TL, Terme ilçemizde ise 3 milyon 732 bin 565 TL tutarında yatırımlar ile atıksu arıtma tesislerimizin revizyonunu yapıyoruz. 19 Mayıs ilçemizde 4 milyon 968 bin TL, Vezirköprü ilçemizde 8 milyon 520 bin 227 TL ve Yakakent ilçemizde ise 27 milyon 194 bin 644 TL olmak üzere kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve derin drenaj yapım işleri çalışmalarımız başta olmak üzere 69 milyon 201 bin TL tutarında ki atıksu arıtması konusunda yatırımlar devam etmektedir. Kısacası 17 ilçemiz için seferberlik halindeyiz. Gönül belediyeciliğimiz ve hizmet belediyeciliğimizi bir arada yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hizmetler ve projeler devam ediyor”

Alaçam Meydanı çevre düzenlemeleri, Kirazlık Camii inşaatı, Geyikkoşan tesisleri, cephe düzenlemeleri, Ladik sosyal tesisler, Terme SASKİ binası gibi birçok projenin de devam ettiğini bildiren Başkan Şahin, “Hafif raylı sistemde 120 milyonluk bir yatırım gerçekleşti. Test sürüşleri devam etmektedir. Kılıçdede ile Meydan arası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış olup ikinci etap meydan ile liman kavşağı arasındaki çalışmaların ihalesi 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sanat müzemizin projesi ödül almıştır. İnşaatı hızla devam etmektedir. İnşaatın yüzde 65'ni tamamladık” dedi.

“16 proje için 247 milyon yatırım”

Alt yapı, arıtma tesisleri, yol ve içme suyu problemlerini tamamen çözeceklerini aktaran Başkan Şahin, “Bunlar olmazsa olmazdır. Halkımızın bu konuda şikayetleri olmamalıdır. Göreve geldiğimizde yapımı devam eden toplam 26 milyon 156 bin 534 TL tutarında 7 projeyi tamamladık. 5 ilçemizde 69 milyon 201 bin 389 TL tutarında 5 projemizin yapımını devam ettiriyoruz. 4 ilçemizde programa aldığımız ve kredisini temin ettiğimiz 152 milyon 207 bin TL tutarında ileri teknoloji arıtma tesisi kuruyoruz. Bu 16 proje ile yaklaşık 247 milyon TL'lik bir hizmet oluşturmuş oluyoruz” diye konuştu.

Diğer projeler hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, “İçme suyu için 36 proje kapsamında toplam tutarı 11 milyon 553 bin 537 TL olan çalışmalar yürütüldü, yürütüyoruz. Dere ıslah çalışmalarında 3 proje kapsamında 20 milyon 827 bin 750 TL tutarında bir çalışma yürütüyoruz. Kanalizasyon çalışmalarında 17 proje kapsamında 60 milyon 500 bin liralık bir çalışma yürütmekteyiz. Su arıtma tesisinde 3 proje devam etmektedir. Bu projeler 11 milyon 332 bin 500 lira tutarındadır. Toplamda alt yapıda 75 projeyi devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.