Başkan Şahin: “Ancak yerli üretimle kalkınabilir ve gelişebiliriz”

Çünkü biz ancak yerli üretimle kalkınabilir ve gelişebiliriz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerli üretime destek olunması gerektiğinin altını çizen Şahin ve Ölmez, Türkiye'nin kurtuluşunun yerli üretim ve ihracatta olduğunu vurguladılar.

Zihni Şahin: “Ülkeler, yerli üretim ve dövizle kalkınırlar”

Döviz kazanmak için yerli üretimin artması ve ülkeye döviz girişinin sağlanması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Ülkemizde ne olursa olsun yerli üretimin sürekli artış göstermesi gerekir. Çünkü biz ancak yerli üretimle kalkınabilir ve gelişebiliriz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin de bütün çabası bu yönde ilerliyor. Devamlı dışarıdan alıp, bizden döviz çıkacağına bizden de bir şeyler satarak döviz gelmesi gerekir. Cari açık ancak Borsan gibi yerli üretim yapan işletmeler sayesinde azalacak. Bu anlamda ilk bakanlıklar açıklandıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı beni aradı, yeni tren alımlarında yerli üretime sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Biz de zaten yerli üretimden yana karar verdiğimizi söyledik. Bunun dışında Borsan ve savunma sanayi gibi birçok işletmemizin de üretim yaparak ihracat yapması bizleri gururlandırıyor ve sevindiriyor. Çünkü ülkeler, ülkenin içerisine döviz taşıyarak kalkınabilirler. Aksi halde ithal ürünleri alarak, distribütörlük yaparak ülkemizin kalkınması mümkün değildir. O yüzden Borsan gibi yerli üretim yapan şirketlerin desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Adnan Ölmez: “Yerli üretim teşviklerini olumlu karşılıyoruz”

Hükümet tarafından yerli üretime yönelik teşviklerin olumlu olduğunun altını çizen Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, “Yerli üretim teşviki çok önemli. Bizler de buna inanarak destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da tespitleri çok doğru. Böyle projelere ülkemizin ihtiyacı var. Biz de bu yüzden İtalya'da faaliyet gösteren ve çok özel kablo üreten fabrikamızı geçen yıl Samsun'a taşıdık. 16 tane destek/teşvik maddesi olan paket açıklandı. Bu daha önce açıklansa daha iyi olurdu ama hiçbir şey için çok geç değil. Bu yönlendirmeyi çok olumlu bir plan olarak algılıyoruz. Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu taraf ‘yerli üretim' ve ‘ihracattır'. Üretim demek istihdam, ihracat ve döviz kazanmak demektir. Hükümetin, yerel yöneticilerin bu durumu eskisinden daha iyi gözlemlemesi de önemli. Ülkemizin ekonomik durumu ortada. Böyle bir dönemde yerli üretim teşvikleri bizi olumlu yönde motive ediyor. Başkanımız Zihni Şahin'e de nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ziyarette Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever ve Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak da hazır bulundu.