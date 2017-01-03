Başkan Şahin: “Bafra göç alan bir şehir haline gelecek”

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra’nın göç veren değil, göç alan bir şehir haline geleceğini söyledi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgemizde şu an 21 tane faal fabrikamız var.6 fabrikamızın inşaatı bitmek üzere, olanlar ve 6 tanede proje aşamasında yatırımcımız var. Böylelikle Organize Sanayi Bölgemizin 1. etabında çok az bir yerimiz kaldı. Bu bölgemiz 2 bin 200 dönüm bir alan. Birinci etap ikiye bölünmüştür. Birinci etapta bu çalışmalar devam ederken ikinci etapla ilgili de Sanayi Odamız ve İlçe Başkanımızla birlikte yaptığımız görüşmeler sonunda medikalcılara bu alanı tahsis edeceğimizin sözünü verdik ve şu an çalışmalar tamamlandı ve şu anda dosya Bilim ve Teknoloji Bakanlığına ulaştı. Alt yapısıyla 2017’de yatırım programına alınacak. Organize Sanayi Bölgesi’nin ismi Bafra Karma Medikal İhtisas OSB olarak ismi değişti. Karma Medikal İhtisas OSB hayata geçtiğinde Bafra’mız geleceği çok aydınlık olacak. Bafra’mız göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelecek. Bursa’da 500’e yakın insan çalıştıran kamyon ve otobüslere körük imal eden bir firmamız da buraya geldi. 45 dönüm yer tahsis ettik ve 7 bin 500 metrekaresini kapattı ve binası da bitti. Onun da hedefi ilk yıl 100, beş yıl içinde 500 kişi istihdam etmek” dedi.



Sera OSB

Başkanı Zihni Şahin, Bafra’da yürütülen diğer çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için de Büyükşehir, Valilik Yatırım İzleme, Bafra Ziraat Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Bafra Belediyesi olarak ortaklarını oluşturduk. 2017 yılında yatırım programına alınması için dosya son noktada geldi. OSB’deki çalışmalarda sekretarya Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar tarafından yürütülüyor. Kuş Cenneti başlı başına çok büyük bir değer. Bafra, Samsun’un da değil dünya değeri. O alanlarda Büyükşehir Belediyesinin büyük hizmetleri var ve devam eden çalışmalar var. Kuş Cenneti Bafra’nın, Samsun’un önemli bir çıkışı olacak. 1870 yılında yapılmış tarihi bir fenerimiz var. Gemilerin gözetlendiği. İkiztepe’de kazılar yapılmış, 10 bin 800 tane tarihi eserimiz var, müzemiz var. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tütün Müzesi’nin açılışı olacak. Turizm bölgesi ilan edilmiş olan Kolay bölgemizde Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları var. Kolay’ın ilerisinde 3 bin yıllık Asarkale ve kaya mezarları var. Kapıkaya’da yamaç paraşütü başlattık. O bölgede çeşitli festivaller yapacağız. Başalan Mahallemizde 3 bin yıllık 200 basamaklı bir merdiven bulundu. Aynı alanda mağara var, içerisinde şelalesi var. Yakakent, 19 Mayıs, Alaçam ile beraber batı bölgesi olarak turizmle ilgili birçok şeyi gündeme aldık. 7 günde seyir Bafra çalışmamızı Mayıs ayından sonra başlatacağız. Bafra’yı tanıma konusundaki 7 günde seyir Bafra’da, 19 Mayıs’ın, Alaçam, Yakakent’in turizm değerleri var. Biz bir bütün olarak düşünüyoruz. Batı bölgesi olarak Samsun’a entegre olduğumuzda Samsun olarak da Türkiye’de turizmde önemli paylar alacağımızı da inanıyorum.”