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22 Aralık 2017 15:22

Başkan Şahin: “Baframız için çok olumlu bir görüşme yaptık”

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek Bafra için istişarelerde bulundu.

Başkan Şahin: “Baframız için çok olumlu bir görüşme yaptık”

22 Aralık 2017 15:22


Bakan Soylu ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Başkan Şahin, “İçişleri Bakanımız hemşehrimizdir. Terörle çok yoğun bir mücadele etmektedir. Bakanımız bu yoğunluk içinde bizimle görüştü. Baframız için çok olumlu bir görüşme yaptık. Bakanımıza nezaketi, destekleri ve güzel misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bafralı hemşehrilerimize selamlarını yolladı. Ben de bunu hemşehrilerime selamlarını iletiyorum. Samsunumuz için iki bakanımız vardır. Bunlar Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dur. Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlarımızın görevleri sırasında Samsunumuz, ilçelerimiz ve Baframız çok önemli hizmetler aldı. Şimdi iki bakanımızla yeni ve önemli hizmetler alıyoruz. Baframızda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için yeni hizmet binası yapılacak. Başka önemli hizmetlerde yapılacak. Samsunumuzda ise Şehir Hastanesi kuruluyor. Bunlar çok önemli hizmetlerdir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Baframıza daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında SGK hizmet binası yapımını sağladı. Şimdi ise yeni Hükümet Konağı yapılacak. İlçemiz inşallah eğitim kampüsüne de kavuşacak. Tüm bu çalışmalarımız için Bakanlarımız Dr. Ahmet Demircan, Süleyman Soylu, Samsun milletvekillerimiz ve Bafralı hemşehrimiz Samsun Milletvekilimiz Av. Orhan Kırcalı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.




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