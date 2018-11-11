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Başkan Şahin bazı bölgelerde parkomatı kaldırdı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kasım ayı UKOME toplantısında aldıkları kararla İstiklal Caddesi’ni dik kesen Divitçioğlu Caddesi, Aziziye Caddesi, Şevketiye Caddesi ve Kışla Sokak ile Abdülhakhamit Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Fuar Caddesi’ndeki Parkomat uygulamasını iptal ettiklerini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kasım ayı UKOME toplantısında aldıkları kararla İstiklal Caddesi'ni dik kesen Divitçioğlu Caddesi, Aziziye Caddesi, Şevketiye Caddesi ve Kışla Sokak ile Abdülhakhamit Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Fuar Caddesi'ndeki Parkomat uygulamasını iptal ettiklerini açıkladı.


Parkomat uygulaması hakkında önemli açıklamalar yapan Başkan Zihni Şahin, "Parkomat uygulamasını incelediğimizi söylemiş ve gerekirse referandum dahi yapacağımızı ifade etmiştim. Yaptığımız incelemeleri UKOME toplantısında değerlendirdik. İlk etapta İstiklal Caddesi'ni dik kesen Divitçioğlu Caddesi, Aziziye Caddesi, Şevketiye Caddesi ve Kışla Sokak ile Abdülhakhamit Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Fuar Caddesi'ndeki Parkomat uygulamasını iptal ettik. Parkomat uygulamasının amacı yüksek kar olmamalı ve halkımıza zarar vermemelidir. İncelememiz ve bu konuda kararlarımız devam edecektir" dedi.

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