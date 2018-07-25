Başkan Şahin: "Biz birlikte güçlüyüz"

Samsun’u sevenlerin Samsun’un gücüne güç katması gerektiğini belirten Başkan Şahin, "Kim Samsunumuz için varım diyorsa birlik ve beraberlikten yana olmalıdır. Kim Samsunumuzu düşünüyorum diyorsa sevgiyle yürümelidir. Bizim için tek hedef Samsun ve Samsunlu hemşehrilerimize hizmet etmektir. Samsun protokolü, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, sivil toplum kuruluşları, teşkilatımızla bir ve beraberiz. Benim anlayışım budur. Benim anlayışım ’Biz Samsun olarak büyük bir aileyiz’ anlayışıdır. Bizler, ’biz birlikte güçlüyüz’ anlayışı ile hareket etmeyi doğru buluyoruz. Nefislerimizi ve kendi istikballerimizi düşünerek Samsunumuza zarar verme hakkına hiçbirimiz sahip değiliz. Kimse Samsun’dan ve Samsunlulardan büyük değildir. 3 aydır bu anlamda açıklamalar ve çalışmalar yapmaktayız. Çok şükür hemşehrilerimde bunun karşılığını görüyoruz. Çok şükür siyasi irademiz, mülkü idare kademelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, bürokratlarımız bu anlayışa sahiptir. Samsunumuz ve herkes bu birliktelikten kazançlı ve güçlü çıkacaktır. Sevgiyle hep birlikte yürüyor ve yol alıyoruz. Ben bu anlamda herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sevdamız Samsunspor"

Samsunspor’un şehrin markası olduğunu belirten Başkan Şahin, "Sporu seven ve sahip çıkan insanlarımız var. Dünden bugüne Samsunsporumuza ve spora hizmet eden, destek veren ve gayret eden başkanlarımız, yöneticilerimiz oldu. Ben de destek oluyorum. Olmaya da çalışacağım. Bunu da ortaya koyuyorum. Çünkü spor ülkemizde çok seviliyor. 8-9 yaşlarından itibaren yavrularımız ve gençlerimiz spor yapıyor. Bu çocuklarımızın enerjilerini sağlıklı kullanmalarında, bonzai ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında sporun büyük bir katkısı vardır. Bunu belirterek çeşitli zamanlarda açıklamalar yaptım. Ne yazık ki üzülerek gördüm ki bir basın organında eski başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey ile aramızda Samsunspor’a verdiğim destek konusunda bir problem varmış gibi gösterildi. Böyle bir şey yoktur. Samsunspor’a ve spora verdiğimiz destek anlattığım hususlara inandığım içindir. Gençlerimizin geleceği, Samsunumuzun marka değerleri içindir. Samsunspor Başkanımız İsmail Uyanık ve yönetim kurulumuz yoğun bir şekilde çalışıyor. Hepimiz Samsunspor sevdalısıyız. 3 aydır Samsunumuz ve hemşehrilerimizin menfaatleri için yukarıda anlattığım birliktelik anlayışı ile hareket ediyorum. Hepimiz bu anlayıştayız ve ortak sevdamız Samsundur. Samsunumuzu bu birlikteliğimiz daha güçlü kılacaktır. Bu yolda ilerleyeceğiz" diye konuştu.