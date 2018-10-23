Başkan Şahin: “Bizler çözüm için bu görevdeyiz”

Mahallede bulunan ve yapımı yakın zamanda tamamlanan Hz. Ömer Camisi'nde akşam namazı kıldıktan sonra halkla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, vatandaşların taleplerini dinleyerek sonuca ulaşması adına her türlü çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Vatandaşlardan özellikle imar sorunları ile ilgili gelen talepler hakkında bir komisyon kuracaklarını ifade eden Başkan Şahin, “İnşallah bu imar sorununun çözümü için bir çalışma yapacağız. İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok ile bir araya gelerek mahallenizdeki imar sorununun çözüme kavuşması için kafa yoracağız. İçiniz rahat olsun. Bizler çözüm için bu görevdeyiz. Sizlerin yüzünün gülmesi bizlerin mutlu olma sebebidir. Bizim amacımız hoş bir seda bırakmak. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızın taleplerini çözüme kavuşturmak için çabalıyoruz" dedi.

Adalet Mahallesi halkıyla yapılan toplantıya AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Erkan Malkoç, İlkadım İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda mahalleli katıldı.