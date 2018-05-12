Başkan Şahin: “Bol bereketli günler bizi bekliyor”

Baharın gelişiyle birlikte Samsun’un birçok ilçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri eğlenceli görüntüleri sahne oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin davetleri geri çevirmeyerek tüm programlara katılmaya çalışıyor. Bafra ve Terme ilçesinde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Samsun’daki Hıdırellez coşkusu her geçen yıl daha da artıyor. Baharın gelişiyle birlikte bol bereketli günler bizi bekliyor” dedi.

Bafra Hıdırellez Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen Hıdırellez Şenlikleri’ne katıldıktan sonra Terme’ye giderek Sakarlı’da 22.si düzenlenen Rahvan At Yarışları’nı izleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Samsun kültürel zenginlikleri bol olan etkileyici bir şehir. Hangi ilçemize gitsek kültürel bir etkinliğe, festivale, şenliğe denk geliyoruz. Bu Samsunumuzu diğer şehirlerden ayırt eden güzel bir özelliktir. Samsun Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar bu tür organizasyonların icrasında her zaman elini taşın altına koymuştur. Bu organizasyonların yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.