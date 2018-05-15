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15 Mayıs 2018 14:49

Başkan Şahin: “Bu tesis hiç bir belediyede yok”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, belediyeye ait Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisini gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Başkan Şahin: “Bu tesis hiç bir belediyede yok”

15 Mayıs 2018 14:49


Tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan ve fabrika çalışanları ile sohbet eden Başkan Şahin, “Yusuf Ziya başkanımızın zamanında yaptırılan bu örnek üretim tesisi belediyemiz için bir gurur kaynağı. Tonlarca ağırlığındaki kayalar kuyumcu titizliği ile işlenip birere sanat eseri haline getiriliyor. Aynı zamanda belediyemizin zemin uygulamalarında da burada üretilen taşlar kullanılarak önemli bir tasarruf sağlanıyor. Türkiye’deki hiçbir belediye böyle bir tesise sahip değil. Başta emekçi çalışanlarımız olmak üzere idarecilerimize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum” dedi.


Başkan Şahin’e ziyareti sırasında Genel Sekreter Coşkun Öncel, Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, ilgili daire başkanları ve fabrika yetkilileri eşlik etti.




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