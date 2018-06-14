Başkan Şahin, Çarşamba’da destek istedi

İlk olarak AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı’nda, İlçe Başkanı Halit Doğan ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Şahin, ardından Şeyhhabil Mahallesi’ni ziyaret etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Şahin, 24 Haziran’ın önemini anlatarak güçlü bir destek istedi. 24 Haziran sonrası yeni sistemle birlikte kentlerin büyük bir değişim yaşayacağını ifade eden Başkan Şahin, ’’Allah’ın izni ile 24 Haziran’da önemli bir seçime gidiyoruz. Memleketin güvenliği ve selameti için seçim erkene alındı. İnşallah 24 Haziran’a hem Samsun’da hem Türkiyemiz genelinde istikrarla yola devam edeceğiz. Bizler de partimizin kadroları olarak şehrimize ve insanımıza hizmet edeceğiz. Artık yeni bir sistemle ülkemizin yolu açılmış ve kimse ekonomimizle oynayamıyor olacaktır. Bunun için en başta birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Şehrimiz için, partimiz ve ülkemiz için çalışmamız lazım. Çünkü, biz hep birlikte büyük bir aileyiz" diye konuştu.

Başkan Şahin, ilçe gezisi kapsamında esnafı da ziyaret etti. Esnaflardan güçlü bir destek sözü alan Başkan Şahin, Rahtıvan Cami Haziresi içindeki anıt mezarları da ziyaret ederek dua etti.