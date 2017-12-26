Başkan Şahin: "Çetinkaya’da eksiklikler tamamlanacak”

Bafra Belediyesi, Çetinkaya Mahallesi’nde çevre temizlik çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar, okul ve cami bahçeleri, cadde ve sokaklar yıkanıyor ve temizleniyor. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin başlatılan çalışmaları, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Soğuk ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte yerinde inceledi.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Çetinkaya Mahallemiz 2014 yılından önce beldemizdi, belediye vardı. Şimdi Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesinin hizmet alanındadır. Büyük ve önemli bir merkezimizdir. Burada yapılması gerekenler konusunda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Soğuk ve yetkililerimizle birlikte incelemeler yaptık. Çetinkaya Mahallemizde çok kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Mayıs ayında ise asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlayacağız. Çetinkaya Mahallemizin yol problemini tamamlayacağız. Samsun Büyükşehir Belediyemizde kendi alanında ki çalışmaları yapacak. İnşallah Çetinkaya Mahallemizde eksikliler tamamlanmış olacaktır” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı: “2018-2019 ve 2020 yılı çalışma programlarımızı hazırladık. Bu yıl ile merkezimizde çok yoğun asfalt ve kaldırım çalışması yaptık. Yol problemini yüzde 90 oranında çözdük. 2018 yılında ilçe merkezimizde yol problemi hiç kalmayacak. 2018-2019 ve 2020 yıllarında ise yeni mahalle olan köylerimizde beton yol, satıh kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Tüm bunları planladık. Problemleri en aza indireceğiz.”