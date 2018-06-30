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30 Haziran 2018 14:14

Başkan Şahin: “Çok çalışmalıyız, çok üretmeliyiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Üretim arttıkça yüzümüz güler, refah seviyemiz yükselir.

Başkan Şahin: “Çok çalışmalıyız, çok üretmeliyiz”

30 Haziran 2018 14:14

O yüzden çok çalışmalıyız, çok üretmeliyiz” dedi.


Başkan Şahin, Samsunlu sanayici ve iş adamları ile birlikte Amisos Restaurantta kahvaltıda bir araya geldi. Daha fazla yatırım ve istihdam için Büyükşehir Belediyesi olarak her desteğe hazır olduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Vatandaşımızın en önemli ihtiyaçları olan yol, su ve alt yapı çalışmalarının yanında sanayici arkadaşlarımızın da yatırımlarını büyüterek kentimiz ekonomisine katkılarını arttırmasını hedefliyoruz. Biz kentimize yapılan her yatırımın yanındayız. Yatırım yapan firmalardan tek isteğimiz var. O da Samsun ekonomisini ayakta tutmak için daha büyük işlere imza atmaları. Açılan fabrikalar için yaptığımız çalışmalar dolaylı yollardan istihdama ve üretime vesile oluyor. Üretim arttıkça yüzümüz güler, refah seviyemiz yükselir. O yüzden çok çalışmalıyız, çok üretmeliyiz” diye konuştu.



“Şehrimiz için ülkemiz için birliktelik önemli”


Şahin, sanayicinin kazanmasını ülkenin kazanımı olarak gördüğünü de belirterek topyekun bir birlik ve beraberlik anlayışına sahip olmak gerektiğini söyledi. Başkan Şahin, "Sanayicinin kazanması, sanayicinin giderek işini büyütmesi ülkenin kazanması hatta insanlığın kazanmasıdır diye düşünüyorum. Refahın artması demek insanlığın kazanması demektir. Bu yüzden birbirimizin ortak aklına, tecrübelerine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.




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