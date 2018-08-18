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18 Ağustos 2018 17:15

Başkan Şahin: “Cumhurbaşkanımız duygularımıza tercüman oldu”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyaya örnek olan, duygularımızı ifade eden muhteşem konuşmasını dinledik.

Başkan Şahin: “Cumhurbaşkanımız duygularımıza tercüman oldu”

18 Ağustos 2018 17:15

Yüce Allah razı olsun” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti MKYK üyeliğine seçilen Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve diğer MKYK üyeleri için bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Şahin, "Partimizin 6.Büyük Olağan Büyük Kongremizde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve teveccühü ile Samsun Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karaaslan Hanımefendi partimizin MKYK üyeliğinde yer almıştır. Samsun olarak gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimize şükranlarımızı sunuyor ve teşekkür ediyor, Çiğdem Karaaslan Hanımefendiyi ve tüm MYKY üyelerimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyor ve kongremizin milletimize ülkemize İslam alemine ve tüm mazlumlara hayırlı olmazını diliyorum” diye konuştu.


Kongrede oylarını kullandıklarını hatırlatan Şahın, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyaya örnek olan, duygularımızı ifade eden muhteşem konuşmasını dinledik. Yüce Allah razı olsun. Milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.




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