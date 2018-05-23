Başkan Şahin: “Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere ziyaretine gelen Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Fuat Köktaş’ı makamında ağırladı. Başkan Şahin yaklaşan genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gece-gündüz demeden çalışarak başkan yapacaklarını belirtti. İstanbul’dan 3. Bölge, 3. Sıra Milletvekili Adayı olan Akif Çağatay Kılıç ve Samsun 4. Sıra Milletvekili Adayı Fuat Köktaş’a seçim bölgelerinde yapacağı çalışmalarda başarı dileklerini ileten Şahin, “Samsunumuz için birçok güzel hizmete imza atan siz değerli milletvekillerimizi ağırlamaktan mutluluk duydum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte Samsun’un gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’nin geleceği için büyük önem arz eden bir süreçten geçiyoruz. Allah’ın izniyle bunu da başarıyla sonuçlandıracağız” dedi.

Milletvekilleri Kılıç ve Köktaş ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’e yeni görevlerinde başarılar diledi.

Belediyeler Birliği Başkanı Şahin oldu

Başkan Şahin, ziyaretlerin ardından katıldığı Samsun Belediyeler Birliği Meclisi toplantısında yapılan oylamayla Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın milletvekili adayı olmasının ardından boşalan birlik başkanlığı görevine seçildi.