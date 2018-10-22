Başkan Şahin: “Elimizi taşın altına koyduk"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bir şehrin gelişimi sadece kamu yönetimleri ve yerel yönetimlerle tek başına olabilecek bir şey değildir. Doğru olan yaklaşım el birliği ile olan yaklaşımdır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin iş adamlarıyla istişare toplantılarına devam ediyor. 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan Samsun'un gurur markası Yeşilyurt Demir Çelik Grubu ziyaret eden Başkan Şahin, şirketin onursal başkanı Cemal Yeşilyurt ve oğullarına ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yatırım için Samsun'da her şey hazır

İstanbul ve Ankara'da iş insanlarıyla yaptığı istişare toplantılarına değinen Başkan Şahin, "Bir şehrin gelişimi sadece kamu yönetimleri ve yerel yönetimlerle tek başına olabilecek bir şey değildir. Doğru olan yaklaşım el birliği ile olan yaklaşımdır. Bu bakımdan Samsun dışında yaşayan iş insanlarımızı da Samsun'a yatırım yapmaya davet ediyoruz. Şehirde birlik ve beraberlik çok güzel bir şekilde tesis edilmiştir. Samsun çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı ve yine yapacak. İşitme Engelliler Olimpiyatları şehrimizde yapıldı gururlandık. Şimdi de 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Samsunumuzda çok güzel organizasyonlar yapılacak. Samsun'da tarıma dayalı bir sanayi şehri oluşturmaya çalışıyoruz. Tarım A.Ş. de bu adımlarımızdan sadece biri. Samsun yatırımcıya kucak açmış bir şehirdir ve birçok alanda organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Yatırım için alt yapı hazır ve iş insanlarımızı kente yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Çizdikleri yüksek başarı grafiklerinden dolayı Yeşilyurt Grubu kutlayan Şahin, Samsun olarak büyük gurur duyduklarını da ifade etti. Yeşilyurt Demir Çelik A.Ş. Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt ise, Başkan Şahin'in iş dünyasına ve yatırımcıya her zaman destek verdiğini söyleyerek ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Programa Başkan Şahin ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da katıldı.