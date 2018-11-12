Başkan Şahin: “Esnafımızı asla mağdur etmeyeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte İlkadım Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Kuru'nun misafiri oldu.

Toplumun her kesimiyle bir araya gelerek sorunları dinlemeyi sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin bu sefer İlkadım Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dinleyerek çözüm arayışına girdi.

Sanayi sitelerinin kent ekonomisine katkılarının büyük olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konu mağduriyetlerin giderilmesi, vatandaşımızın huzur içinde yaşamasıdır. Bu yüzden buradaki esnafımızı mağdur etmeyi asla istemiyoruz. En büyük sıkıntı alt yapı ve yol gördüğümüz kadarıyla. Bütçemiz dahilinde işlerimizi planlıyoruz ve işe koyuluyoruz. Buradaki sorunların çözümü içinde en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız" dedi.

Toplantıya Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve İlkadım Sanayi Sitesi esnafları katıldı.

Başkan Şahin buradaki toplantının ardından Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile birlikte Kirazlık Mahallesi Camisi'nde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.