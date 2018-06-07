Başkan Şahin: “Esnafımızın daima yanında olacağız”

Göreve geldiği günden buyana halkın içinde olmaya ve dertlerini, taleplerini, beklentilerini dinlemeye önem veren Başkan Şahin ziyaret ettiği esnaflarla hem sohbet etti hem de düşüncelerini paylaştı.

Çarşı esnafından büyük bir ilgi ve yakınlık gören Başkan Şahin, “Her zaman halkımızın yanında ve içinde olmaya dikkat ediyorum. Yaptığımız hizmet görevini ve sorumluluğunu vatandaşımızın mutluluğunu, rahatını sağlamak, beklentilerine cevap verebilmek için yerine getiriyoruz. Onların isteği ve düşüncesi çok önemli. Ekonomimizin en dinamik ve halkın içinde olan kesimi olan esnafımızın da hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.