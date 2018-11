Başkan Şahin: “Esnafın sorunlarını ortak akılla çözeceğiz”

Çarşamba Göl Restorantta STK temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, esnafların her türlü sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalışacağını vurgulayarak, "Samsun'da turizmi, sanayileşmeyi arttırmak için hep birlikte çalışacağız. Belediyelerin işi hizmet etmek aynı zamanda da problemleri çözmek. Bazen her problem anında çözülmez. Benim prebsibim ortak akılla sorunları çözmek. Her meslek grubu kendi sorununu daha iyi bilir. O yüzden bu tür toplantılarla bir araya geliyoruz. Bir ve beraber olduğumuz sürece, ortak akılla hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız problem olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Başkan Şahin, konuşmasının sonunda Çarşamba ilçesinin sembolü haline gelen sekiz köşeli kasket ve yumurta topuklu ayakkabı simgesinin ilçenin tanıtımını sağlamak amacıyla anayol üzerinde belirlenen yerlere yerleştirerek ilçenin akılda kalıcı bir hal alması sağlayacaklarını ifade etti.

Toplantıya Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Halit Doğan, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinin STK temsilcileri katıldı.