Başkan Şahin, go-kart kazasında yaralanan öğrenci hakkında bilgi aldı

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Nurjemal Annalyyeva, dün akşam go-kart kullanırken saçları tekere dolanarak kafa derisi yüzülerek yaralanmıştı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi’de tedavisi yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Annalyyeva’nın sağlık durumu hakkında bilgi almak için OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine ziyarette bulundu.

OMÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tekin Şimşek’ten bilgi alan Başkan Şahin, alınan bilgilere göre Annalyyeva’nın hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Kazadan dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Başkan Şahin, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.