Başkan Şahin, göçmen sergisini gezdi

Altınkaya Anadolu Lisesi Müdürü Dursun Özcan tarafından karşılanan Başkan Şahin, okul öğretmen ve öğrencileri tarafından açılan “Bulgar Göçmeninin Sandığından Çıkanlar ve Bafra’nın Tarihi Eski Evleri Fotoğraf Sergisi”ni gezdi. Okulun 11. sınıf öğrencilerinden kendisi de bir göçmen ailenin çocuğu olan Rahime Yılmaz, aile büyüklerinin kullandığı ve bugüne kadar iyi bir şekilde muhafaza edilen eşyaların sergilendiği alanı gezdirerek bilgi verdi.

Başkan Şahin, ilgiyle gezdiği sergiden ayrılırken öğrenci Rahime Yılmaz ve ailesini, eşyaları günümüze kadar özenle korumaları kültür miraslarının sergilenerek daha iyi anlatılmasına olanak sağlamaları nedeni ile tebrik etti. Başkan Şahin, organizasyona destek vererek sağladıkları katkılar nedeni ile okul idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Ziyaret esnasında okulun 11-C2 sınıfı öğrencileri Rahime Yılmaz ve Zeliha Yıldız, Başkan Zihni Şahin ile göçmenler ve mübadiller hakkında röportaj yaptılar.

Okul Müdürü Dursun Özcan, Başkan Zihni Şahin’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.