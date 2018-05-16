Başkan Şahın: “Gülsan’ın taşınmasını sonuçlandıracağız”

Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, göreve geldiği süre içerisinde bir taraftan kendisine gelen hayırlı olsun dileklerini kabul ediyor bir taraftan da çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi çalışmaları, şirketleri ve tesisleri hakkında bilgi alan Şahin, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

“Saathane Meydanı gecikmesinin sorumlusu Büyükşehir değil”

Saathane ve Gülsan Sanayi Sitesi projeleri ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların sonuçlandırılacağını da belirten Şahin, Saathane Meydanı ile ilgili çalışmaların kültürel değerleri koruyacak hassasiyetle devam ettiğini ancak kamuoyunda çalışmadaki gecikmenin sorumlusu olarak Büyükşehir Belediyesinin gösterilmek istendiğini, oysaki proje ile ilgili çalışmaların yalnızca Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmediğini ve birden çok kurumun yetki ve sorumluluk alnına giren işler bulunduğunu söyledi ve gelinen noktada ise projede sona yaklaşılmakta olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile yapmış olduğu toplantılarda halka hizmetin önemine vurgu yapan Şahin, "Hizmette devamlılık esastır. Bürokrat arkadaşlarımızla birlikte bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Kiralık araç sayımız azaltılacak”

Şahın, kiralık hizmet araçları konusuna da değinerek, "İhale süreci tamamlanan araçlarla ilgili yeniden kiralama yoluna gitmeyeceğiz. Kiralık araç sayımız azaltılacak. Kalan kiralık araçlar dahil tüm araçların da konu ile ilgili yönetmelikte yer aldığı gibi yerli imalat oranı en yüksek araçlardan oluşmasına özen gösterilecek. Gerektiğinde satın alınacak araçlar da Devlet Malzeme Ofisinden temin yolu ile tedarik edilecektir" açıklamasını yaptı.

"Kimsenin endişesi olmasın"

Son olarak Gülsan Sanayi Sitesinin taşınma süreci ile ilgili konuya değinen Şahin, "Gülsan Sanayi Sitesinde Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü tüm çalışmalar aynı hızla devam edecek. Kimseyi mağdur etmeden Gülsan esnafımızla birlikte bu süreci sonuçlandıracağız. Kimsenin endişesi olmasın" şeklinde konuştu.