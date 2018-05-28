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28 Mayıs 2018 17:06

Başkan Şahin halk pazarında

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım ilçesinde açılan Doğumevi Halk Pazarını ziyaret ederek pazar esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Şahin halk pazarında

28 Mayıs 2018 17:06


Başkan Şahin göreve geldiği günden buyana yoğun programları arasında fırsat oluşturarak vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geliyor. İlkadım ilçesinde kurulan Doğumevi Halk Pazarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Şahin, pazar esnafının büyük ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Esnafları tek tek gezen, sohbet eden ve dertlerini dinleyen Şahin, “Mübarek bir Ramazan günü rızıklarını çıkarmak için tezgâh açan, vatandaşımızın iftar sofrasına, sahur sofrasına katkı sağlayan değerli pazar esnafımızdan Allah razı olsun. Ticaretlerinin bereketi bol olsun inşallah. Tüm esnafımıza güzel ve huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.




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