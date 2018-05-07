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07 Mayıs 2018 18:04

Başkan Şahin: “Hep birlikte Samsun için çalışacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, haftanın ilk gününü ziyaretçilerine ayırarak tebrikleri kabul etti.

Başkan Şahin: “Hep birlikte Samsun için çalışacağız

07 Mayıs 2018 18:04


Toplumun her kesiminden gelen ziyaretçilerini makamında ağırlayan Başkan Zihni Şahin, “Büyükşehir Belediyesine 19 yıldır başkanlık yapan Yusuf Ziya Yılmaz ile bugüne dek uyum içinde çalıştık. Samsunumuzu bugünlere getiren değerli başkanımızdan bayrağı devraldık. İnşallah daha yukarılara taşıyacağız. Görev alanımız Bafra iken şimdi tüm Samsun’u kapsayacak şekilde genişledi. Allah’ın izniyle bundan sonra Samsun için hep birlikte çalışacağız. Rabb’im yüzümüzü kara çıkartmasın” dedi.


Başkan Şahin gün boyunca Samsun’un birçok ilçesinden gelen kaymakamları, belediye başkanlarını, muhtarları, STK temsilcilerini, iş adamlarını ve vatandaşları ağırlayarak tebrikleri kabul etti.


Başkan Şahin’i İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da ziyaret etti.




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