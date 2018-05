Başkan Şahin, ilk kez meclise başkanlık etti

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı bugün Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Eski Başkan Yusuf Ziya Yılmaz’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından meclis üyelerinin kararıyla başkan seçilen Zihni Şahin, ilk kez meclise başkanlık etti. 24 gündem 2 gündem dışı olmak üzere toplam 26 madde, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. İlk kez meclise başkanlık eden Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.

Bütün gücüyle Samsun’a hizmet edeceğini ifade eden Başkan Zihni Şahin, “Bende bir tabir vardır, ‘kanımızın son damlasına kadar mücadele edilir’ derler. Ben de tüm gücümle ve varlığımla Samsun’a hizmet etmek için her alanda tüm gayreti göstereceğiz. Bizim için bir Samsun ve Bir Türkiye var. Samsun’a geliştirir ve kalkındırırsak, ülkemizi de kalkındırırız. Herkes ve her şehir kendinden sorumlu olacak. Her şehir kendini ne kadar geliştirirse o kadar ülkemize faydalı olacak. Samsun’da ele aldığımız 3 konu var. Bunlar istihdam, tarım ve turizmdir. İstihdam alanında yapılan sanayi hamlelerini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Çarşamba ve Bafra Ovası gibi iki büyük ovamız var. Bu ovalar sayesinde tarımda da büyük hamleler yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Samsun’a kazanç sağlayacak bir konuya kimse ‘hayır’ demez”

Samsun’a kazanç sağlayacak projelere hiçbir meclis üyesinin ‘hayır’ demeyeceğine inandığını belirten Şahin, şunları söyledi:

“Turizme çok uygun bir şehrimiz var. Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısıyız. Milli Mücadele’nin de simge şehriyiz. Birçok kültürel ve doğal zenginliğimiz de bulunuyor. Vezirköprü’de kanyon ve yaylalarımız var. Bafra İkiztepe’de tarihi kazılar yapıldı. 10 bin 800 tane tarihi eser çıktı. Şimdi de Vezirköprü Oymaağaç’ta tarihi kazılar devam ediyor. Tarihimiz var, coğrafi güzelliklerimiz var, kültürel zenginliklerimiz var. Yurt içi ve yurt dışından da göç alıyoruz. Hep birlikte bir ve beraber olduğumuzda Samsun’da aşamayacağımız problem olmaz. Burada herkesin aynı anlayışta olması mümkün değildir. Herkes aynı anlayışta olursa demokrasi olmaz. Samsun’a kazanç sağlayacak bir konu söz konusu olduğunda da hiçbir Allah’ın kulunun buna karşı çıkmayacağına cani gönülden inanıyorum. Samsun mesele olduğunda herkesin, ‘gerisi teferruattır’ diyeceğini düşünüyorum. Bana bir sorumluluk verildi. Bu sorumluluğu sizlerin destekleriyle hedefe ulaştırırız diye ümit ediyorum. Bu manada sizden desteklerinizi bekliyorum. Ortak akılla, büyük bir aileyiz anlayışıyla inşallah hep birlikte güzel işlere vesile oluruz diye düşünüyorum.”

Meclis komisyon toplantısı 11 Mayıs Cumartesi günü belediye binasındaki meclis salonunda yapılacak.