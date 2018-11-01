Başkan Şahin: “İşimiz gücümüz Samsun”

Samsun'u ticari, turistik, ekonomik alanlarda üst sıralara taşımak için çalışan herkese minnettar olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Samsun'un kalkınmasına destek sağlayan tüm firmalarımızın yanındayız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 345. sırada olan Samsun Makine Sanayi'yi ziyaret ederek Aydıner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nur Meral Aydıner'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Samsun büyükşehir olarak üretim ve yatırım için her şeyi yaparız”

Samsun'un hem şehircilikte hem sanayide hem de tarımda çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Zihni Şahin, "Ülkemizin bu büyük kuruluşu Samsunumuzun kalkınması için elini taşın altına koyarak bünyesinde çalıştırdığı yüzlerce kişiye istihdam sağlamıştır. Samsunumuzun ekonomik olarak kalkınmasına destek sağlayan tüm firmalarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve yanlarında olmak için Büyükşehir olarak tüm imkânlarımızla yanlarındayız. Bizim işimiz gücümüz Samsun. Şehrimizin ekonomisi için tüm firmalarımıza diyorum ki gelin Samsunumuzu beraber geleceğe taşıyalım. Yatırım yapmak için en güzel şehir Samsun'dur. Kapımızı açtık. Tüm yatırımcılarımızı da bugün ziyaret ettiğimiz firmamız gibi Karadeniz'in incisi Samsun'a yatırım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

“Yatırım yapılacak en güzel il Samsun'dur”

Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun ekonomisi için ciddi atılımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Şahin, “Samsun'da faaliyete geçen Samsun Lojistik Merkezi bunun en güzel örneği. Bu merkez Samsun'un, hatta bölgenin büyük bir eksiğini kapatarak, ekonomiye büyük katkı sağladı. Bu çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. Tarım A.Ş için başlattığımız çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Kısacası Samsun için tüm imkânlarımız ve birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin'e ziyareti sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever ve firma yetkilileri eşlik etti.