Başkan Şahin: “Kadına şiddete karşı birlik olacağız”

Sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ziyaretlerinde ortak akıl çağrısını yineledi.

“Kadına şiddete karşı birlik olacağız”

Kadın haklarının savunulmasında önemli bir rol oynayan KADEM'e gerçekleştirdiği ziyarette İl Temsilcisi Meral Kıvırcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin dernek yönetimine ve üyelerine çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Kadınların her alanda önemli görevler üstlendiklerini ifade eden Şahin, “Türkiye'nin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Toplumun her alanında aktif olarak bulunan kadınlar ülkemizin kalkınmasında da önemli role sahip. Sivil toplum kuruluşlarının da kadın haklarını savunmaları bizleri gerçekten mutlu ediyor. Üzüldüğümüz tek bir şey var. O da kadına şiddet. Toplumda kabul görmeyen kişiler evlerinde eşlerine, çocuklarına şiddet uyguluyor. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu alanda da bildiğim kadarıyla derneğinizin büyük çabaları var. Kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için yapılacak her çalışmada, her kurumla işbirliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

“Hayatınızı planlı yaşayın”

TÜGVA Mesnevi Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek TÜGVA Samsun İl Yönetimi ve yurtta kalan öğrencilerin misafiri olan Başkan Şahin, öğrencilere tecrübelerini aktardı. TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, yönetimi ve öğrenciler ile yurdun toplantı salonunda çay sohbeti yapan Şahin, “Eğitim öğretim hayatında en güzel dostluklar böyle sosyal ortamlarda kazanılıyor. Birbirinize her zaman destek olun. İlk önceliğiniz eğitiminiz olsun. Hayatınızı planlı yaşayın. Böyle olunca başarınız daim olacaktır” diyerek öğrencilere nasihatler verdi.

TÜGVA'nın başarılı çalışmalarından dolayı Mustafa Demir ve yönetimine de teşekkür eden Başkan Şahin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindikten sonra başka bir programa katılmak üzere buradan ayrıldı.