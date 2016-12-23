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23 Aralık 2016 18:35

Başkan Şahin, kaldırım çalışmalarını inceledi

Başkan Şahin, kaldırım çalışmalarını inceledi

23 Aralık 2016 18:35

Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Hacınabi Mahallesi Özgir Sokak’ta devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Şahin, Özgir Sokak’ta yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şahin, yaz mevsimi boyunca 25 bin tondan fazla asfalt ve 20 bin metrekareden fazla kaldırım çalışması yaptıklarını ifade ederek mevsim şartları elverdikçe kaldırım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Özgir Sokak’ın asfaltının Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde yapıldığını ifade eden Başkan Şahin, “Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçemizde asfalt ve kaldırım çalışmalarımız yaz boyu devam etti. Şimdi de kaldırım çalışmalarımız sürüyor. Programımıza aldığımız yerlerin de kaldırımlarını yapmaya devam edeceğiz. Mahallelerimizde bir yandan cami ve okul bahçesi çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Kış mevsimi olması nedeni ile belediyemiz yüksek kesimlerde kalan mahallelerimizde karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerimiz, kar nedeni ile kapanan birçok yolu açarken, kış mevsiminin zor şartlarını en hafife indirgemek için elinden gelen gayreti gösteriyor” dedi.
Vatandaşlar, Başkan Şahin’e incelemeler esnasında teşekkür etti.



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