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22 Haziran 2018 16:05

Başkan Şahin Kavak’ta

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Şahin Kavak’ta

22 Haziran 2018 16:05


Başkan Şahin ilçelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kavak ilçesinde temaslarda bulunan Başkan Şahin, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Sarıcaoğlu tarafından Başkan Şahin’e ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verilirken, Başkan Şahin de Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve devam eden yatırım ve projeleri masaya yatırarak ilgili müdürlerden brifing aldı ve çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.


Öğlen namazını ilçede kılan Başkan Şahin, vatandaşlar ve esnafla da bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.




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