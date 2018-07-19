Başkan Şahin: "Kentsel dönüşümle Samsunumuzu yeniliyoruz"

yılı olan 2023’e hazırladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun için önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin önüne 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini koymuştur. Biz de bu hedefler için gece gündüz demeden çalışacağız. Samsunumuzu 2023 yılına hazırlıyoruz. 50 ve 100 yıllık planlarla insan dostu, çevre dostu, estetik, katılımcı, müreffeh bir Samsun hedefliyoruz. Bu anlamda yapılmış olanları daha ileriye taşıyacağız. Bunu yaparken, bilim başta olmak üzere en modern, en ileri tekniklerden, yöntemlerden de yararlanıyoruz. 19 Mayıs 1919 Atatürk’ümüzün Samsun’a çıktığı ve bağımsızlık meşalesini yaktığı tarihtir. Bu nedenle, Samsunumuz Cumhuriyet tarihimizin en önemli şehridir. 19 Mayıs 2019 tarihinde bağımsızlık meşalesinin yakılışının 100. yılını kutlayacağız. 100. yılda insanların Türkiye’de ve dünyada Samsun’u konuşacak hedefimizi ortaya koyduk. Etkinliklerimiz ile Samsun olarak 19 Mayıs coşkusunu, heyecanının, farkımızı, sevgimizi, ortaya koyacağız. Bu çalışmaları başlattık" dedi.

"Gülsan’da hiçbir esnafımız mağdur olmayacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun’un en önemli yarası haline gelmiş ve binlerce esnafı ve aileyi ilgilendiren Gülsan sanayi konusunu da ortak akıl ile çözeceklerini ifade etti. Başkan Zihni Şahin açıklamasında, "Gülsan Sanayi Sitesi esnafımızı il başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkanımız ile 3 kere ziyaret ederek, esnaflarımız ile toplantılar yaptık. İstişarelerde bulunduk. Sorunlarını dinledik. Hiçbir esnafımız mağdur olmayacak. Ortak akıl ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümle Samsun yenileniyor"

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, "Samsunumuzun önemli gördüğümüz bazı problemleri var. Bunlar için hazırlıklarımızı başlattık. Özellikle ciddi bir trafik problemimiz var. Bu probleme bugün neşter vurmazsak, bu problem çözülemez hale gelecek. Bu nedenle Akıllı Ulaşım Sistemlerini Samsunumuz ile buluşturuyoruz. Trafik ve otopark konusunu kesinlikle çözeceğiz. Samsunumuzda Kentsel Dönüşümü başlatıyoruz. Samsunumuzun önemli bir bölümü kentsel dönüşümle yenilenecek. Yeni mahalle olmuş olan köylerimizdeki beton yol çalışmalarını hızlandırdık. Bu çalışmalar devam edecek. 17 İlçemizdeki en önemli problemleri kesinlikle çözüyoruz. İş adamlarımız, sanayicilerimiz ile Samsunumuzun ekonomisi için birlikte olacağız. İşsizliği azaltmak için istihdamın artırılmasına gayret ediyoruz. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovalarımız var. Samsunumuz bir tarım merkezidir. Tarımı destekleyeceğiz. Samsunumuzun bugünü güzeldir. Biz geleceğini daha güzel hale getireceğiz. İnsan merkezli, ortak akıl ile halkımızın içinde olarak sevgiyle ve halkımızla birlikte yürüyeceğiz. 7/24 değil, tabiri caizse 7/25 çalışacağız" şeklinde konuştu.