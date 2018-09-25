Başkan Şahin: “Kuş Cenneti'nin UNESCO Daimi Listesi'ne alınması için çalışmalar sürüyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Daimi Listesi'ne alınması için çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman başkanlığında, danışma kurulu eşgüdüm ve denetleme kurulu ile toplantısı yapılıp sorunlar dinlenildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin toplantılar açıklama yaptı.

Kuş Cenneti'nin turizm ve hayvan popülasyonu için çok önemli bir alan olduğunu ifade eden Zihni Şahin, “Samsun Büyükşehir Belediyesinin destek ve çabalarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, hükümetimizin açıkladığı 100 günlük eylem planına alınmıştı. Kızılırmak deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Daimi Listesi'ne alınması için alanda yapılan uygulamalar Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz edilecektir. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürümüz Mehmet Ali Kahraman Samsunumuzda oldu. Önce Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda eşgüdüm ve denetleme kurulu toplantısı yapıldı ve sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu” dedi.

Kuş Cenneti'nin UNESCO Daimi Listesi'ne girmesinin çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Başkan Şahin, şunları söyledi:

“Öğleden sonra ise Ulusal ve uluslararası öneme sahip Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin UNESCO süreciyle ilgili Samsun Valiliği'nde geniş kapsamlı toplantı düzenlendi. UNESCO inceleme heyetinin ekim ayında yapacağı alan incelemesi ziyareti öncesi büyük önem taşıyan toplantı, Samsun Valimiz Osman Kaymak Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarından müdürlerimiz katıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin kalıcı listeye alınması için Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda önemli adımlar atan ve çalışmalar yapan Büyükşehir eski belediye başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Vali Kaymak: “UNESCO için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”

Kuş Cenneti'nin Samsun tanıtımı için çok önemli olduğunu vurgulayan Samsun Valisi Osman Kaymak, “UNESCO, bu projeye kentin inanmasını ve birlikte yol alınmasını istiyor. Toplantımız da bu açıdan önem taşıyor. Sunum ve bilgilendirmelerden sonra tüm kamu kuruluşları olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmalıyız. Bu proje ve sürece aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümetimiz de sahip çıkıyor. 100 günlük eylem planına Samsun'dan millet bahçesi ile Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti girdi. Dünya mirası alanımıza sahip çıkacak ve daimi listeye girmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hükümet programında yer alan deltaya ilişkin yapılan uygulamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, süreci bu noktaya getiren Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin çok sayıdaki statü ile koruma altına alındığını hatırlatan Genel Müdür Kahraman, “Tüm kurumlarımız alanı korumaya çalışıyor. UNESCO süreciyle ilgili hükümet programına girmesi bunun vizyon proje olduğunu göstermektir. Tüm kurumların ortak çalışacak olması da çok önemlidir. Bu noktada geleceğe dönük adımlar atılacak. Uluslararası heyetler gelerek yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak. Temmuz ayında süreç netleşmiş olunacak. Elektrikli araç meselesini de kendi imkanlarımızla çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ise ilk Unesco heyetinin kenti ekim ayında geleceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi olarak gereken tüm çalışmaları yapmaya devam ettiklerini ifade eden Albayrak, “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cennetimiz daimi listeye girdiğinde Türkiye'nin ilk doğal miras alanına sahip olacağız. UNESCO sürecini bu şekilde takip ederken görüşmelerimizi hem UNESCO yetkilileri hem de büyükelçilik nezdinde sürdürüyoruz. Başarılı tanıtımlarla da Kuş Cennetimizi uluslararası düzeyde tanıtmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.